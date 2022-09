Permis déposé pour la carrière de Bilstain à Limbourg: « Un mépris des habitants ! »

« En colère »

La bourgmestre s’est dite « en colère et attristée » par la manière dont le dossier Eloy s’est construit. « Je peux parler au nom de l’ensemble du conseil communal: le dossier d’Eloy s’est fait dans le mépris le plus total du conseil communal. On a eu des heures et des heures de réunions à faire des contre-propositions. On est méprisé et le citoyen dolhaintois et limbourgeois aussi », a-t-elle exprimé. L’impact sera considérable, dit-elle, « un café qui a une terrasse avec un camion qui passe toutes les deux minutes n’aura plus beaucoup d’avenir. Une maison ? Qui aura encore envie d’y habiter ? Sans compter la convivialité du centre, la sécurité des enfants. » Et cette dernière de s’élever contre un projet dont les Limbourgeois n’ont pas besoin après le sinistre qui a frappé par la commune et « les crises qui se succèdent ». Aujourd’hui, elle en appelle au « respect de la politique régionale de la Région wallonne » en matière « environnementale, de mobilité, de convivialité et de sécurité ».