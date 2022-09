40 ans de récupération et d’inclusion pour les 3R, à Lontzen: « Les défis n’ont pas changé »

En 1982, un magasin de mobilier de seconde main voyait le jour au sein du Téléservice de Plombières. 40 ans plus tard, les 3R étalent une dizaine de rayons différents sur les 1 500 m2 de leur bâtiment rue Mitoyenne, à Lontzen. "Les défis auxquels on fait face, le gaspillage et l’exclusion, n’ont pas changé, ils se sont juste amplifiés et ont changé de forme", note Emmanuelle Robertz, à la tête de cette activité de l’ASBL De bouche-à-oreille depuis 2011. "Quand j’ai commencé, on était 8 travailleurs salariés et entre 15 et 20 travailleurs en insertion en permanence ainsi qu’une trentaine de bénévoles. Depuis dix ans, on a doublé le nombre de travailleurs salariés (NLDR: pour arriver à 18) et il y a un peu moins de travailleurs en insertion (NDLR: 10 personnes en permanence), cela fait partie de toute une conjoncture. On a dû faire face au besoin de développer l’activité avec de moins en moins de subsides du gouvernement. Le challenge est autant social et environnemental qu’économique. Aujourd’hui, autour de 15% du coût de l’emploi est subsidié. Cela veut dire que les 85% restant plus tous les autres coûts doivent être couverts par les bénéfices des ventes. On a ainsi dû être de plus en plus rentables et productifs et donc le terrain d’insertion est devenu de plus en plus un lieu de travail très proche du réel avec des exigences fortement à la hausse", observe-t-elle.