Verviers: le St Andrew’s, place du Martyr, va fermer

"Chers client(e)s, nous avons une triste nouvelle à vous annoncer. Nous avons pris la lourde décision de fermer définitivement le St Andrew’s de Verviers, indique la publication Facebook. Ce n’est pas une décision de cœur mais une décision de raison. On a essayé, on était chaud, on y a cru mais malheureusement ça n’a pas donné ce que nous souhaitions. La crise énergétique, les travaux, l’arrivée du mauvais temps du jour au lendemain etc...auront eu raison de nous […]. Si vous avez aimé l’endroit ou l’équipe, si vous avez envie d’en profiter encore un peu, il vous reste jusqu’au vendredi 30 septembre […]. Par contre nous serons toujours présents au St Andrew’s de Welkenraedt et dans divers événements de la région verviétoise."