Verviers: retour sur la journée sportive au profit des enfants

C’est sur le site du Royal Exelsior Tennis Club de Lambermont que 300 élèves âgés de 11 ans environ ont pris part ce vendredi 23 septembre à une journée sportive. La Ville de Verviers ainsi que son échevin des Sports, Antoine Lukoki, ont mis en place cette initiative pour les enfants de 5e primaire du réseau communal. Trois bus du réseau TEC ont permis d’assurer le transport de plusieurs écoles au même titre qu’un bus scolaire. Sur place, les animations ont débuté vers 9h, les élèves ont alors été divisés en groupe de 10 à 20 personnes et pouvaient participer à 3 sports différents tout au long de la journée. Parmi eux, on retrouvait du tennis, du volley, du frisbee et du badminton notamment. Les enfants avaient le choix entre 14 disciplines différentes dont certaines récoltaient pas mal de succès.