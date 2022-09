Relais pour la vie de Verviers : 24 h de marche en hommage à son papa pour ce Stembertois

24 heures de marche autour d’une piste de 450 mètres… cela fait énormément de kilomètres, plus d’une centaine au rythme de 4,5 km/heure. Pour y parvenir, David s’était entouré d’un diététicien qui l’a conseillé sur son alimentation à avoir durant ce jour d’endurance. "Toutes les trois heures, je devais manger quelque chose d’assez calorique, évidemment du liquide avec des boissons type Ressource 2.0 etc. Je ne savais pas m’arrêter pour manger un spaghetti bolognaise ! Et toutes les heures et demie, je devais consommer du sucre lent avec des céréales. Et puis surtout bien m’hydrater !"

L’importance du mental et du soutien

Si le Stembertois a pu compter sur un bon physique – il marche entre 15 et 20 km tous les dimanches avec son groupe de marche – il assure que c’est le mental qui a fait le reste. "On m’a toujours dit que quand j’avais une idée en tête, j’étais vraiment décidé et j’allais jusqu’au bout", sourit-il. Il a pu évidemment également compter sur le soutien de son équipe, la Guerrière. Celle-ci, a été créée en 2015 également pour un motif très personnel, celui de soutenir un membre de la famille touché par le cancer, Maria Acedo, la 1re Guerrière aujourd’hui Battante.

Les proches de David étaient également présents pour l’encourager. "Cela fait quinze ans que je travaille de nuit (NDLR: chez Essity, ex-Mabelpap). Quand on travaille la nuit toute la semaine, c’est toujours compliqué de se remettre dans un horaire de jour le week-end, mes collègues sont ainsi passés me voir la nuit."

Toujours avide de défis "pour la bonne cause", David Wéris ne compte pas en rester là. "Cette année, cela me tenait à cœur de participer pour mon papa, mais je pense bien le refaire cette fois-ci plus en soutien à toutes les personnes qui souffrent de cette maladie. Au vu de l’énergie qui se dégage, on a vraiment envie de revenir !"