Le premier Repair Café inauguré

Le "Repair Café", c’est ce rendez-vous entre citoyens qui se réunissent pour réparer ensemble des objets destinés à être jetés (vêtements usés, meubles abîmés, appareils électriques défectueux, vélos qui déraillent, ordinateurs qui ne démarrent plus,…). L’objectif est triple: lutter contre la production de déchets et la surconsommation, tisser du lien local, mais aussi former les personnes et les émanciper pour leur vie future. Un concept qui s’est largement déployé aux quatre coins de notre pays et remporte un vif succès après de nombreux citoyens. Actuellement, on dénombre plus de 140 Repair Cafés en Belgique francophone (et plus de 230 en Belgique et 1 500 dans le monde). La Ville de Limbourg s’inscrit désormais dans la tendance en ayant inauguré samedi, dans la salle du conseil de l’administration communale, le tout premier du genre. "Nous espérons pouvoir organiser des sessions trimestrielles qui se dérouleront toujours un samedi mais certainement à d’autres endroits de la commune". Cette première édition a attiré une trentaine de visiteurs venus principalement avec des petits électro et des vêtements.