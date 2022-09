Relais pour la vie, Verviers, édition 2022. ©Cindy THONON

Ce week-end, le stade de Bielmont a revécu au rythme des pas des marcheurs du Relais pour la vie. Après deux années de pause forcée (en 2020 il y avait tout de même eu une journée pour les Battants et une balade d’Halloween pour le grand public), l’événement était fort attendu. 41 équipes étaient inscrites pour cette 9 édition. "Certains diront que c’est moins que d’habitude, mais sachez que c’est le record de la province pour 2022 !", a annoncé le président, Damien Leruth, avec un brin de fierté. La centaine de Battants (personnes atteintes de cancer ou l’ayant vécu) a lancé le Relais samedi à 15h par un tour d’honneur, sous les applaudissements des autres participants. Nouveauté cette année, la cérémonie des bougies qui marque le début de la nuit par un moment de recueillement, était complétée par un arbre du souvenir. "On rend hommage cette année à tous ceux qui nous ont quittés depuis octobre 2019. Il y a des petits galets avec des pensées et les gens peuvent venir eux-mêmes suspendre les photos ou les mots qu’ils veulent pour se recueillir de façon plus intimiste", expliquait Jocelyne Nerenhausen, responsable communication. Parmi les animations, Olivier Fivet, chanteur du groupe Brasero était présent en hommage à Pierre Rapsat, décédé il y a vingt ans du cancer ou encore Jacky Den et son frère Rocky.

Cette année le Comité ne visait pas un record de fonds récoltés car tous les événements précédant le jour J n’ont pas pu avoir lieu. "On est déjà très contents de se retrouver et de pouvoir se dire que c’est reparti après deux années qui ont été dures pour tout le monde", soulignait-elle. "On a quand même eu des dons pour 2020-2021 ", ajoute le président et c’est un chèque de 67 758€ qu’affichaient ces éditions particulières. "Quand on clôture une édition, on vous annonce un chiffre mais bien souvent ce chiffre grossit. À titre d’information, en 2019 on avait annoncé 70 000 € et on est arrivé à 130 000 €", rappelle Damien Leruth. Cette année, ce sont 72 500 euros qui ont été rassemblés par les bénévoles. La cérémonie s’est terminée par des remerciements, la chanson de Pierre Rapsat "ensemble" entonné par le public accompagné des bénévoles encore présents. L’édition s’est clôturée par un show du Cheer Squad de Dison.