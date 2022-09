11 permis retirés à Spa et Tiège

Samedi soir, la zone de police Fagnes était postée du côté de Spa, plus précisément à Marteau, boulevard des Anglais et à Tiège. Elle a arrêté 194 véhicules pour procéder à différents contrôles concernant la consommation d’alcool et de stupéfiants. Au cours de la nuit sous la pluie, ce sont 11 permis de conduire qui ont été retirés par les agents dont 6 retirés pour 3 heures et 5 autres pour une durée de 6 heures. D’autres procès-verbaux ont été dressés dont "1 pour conduire sans être titulaire d’un permis de conduire, 1 pour non port de la ceinture de sécurité, 2 pour défaut de contrôle technique, 1 pour défaut de d’immatriculation et 1 pour conduite", détaille la zone de police Fagnes.