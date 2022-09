Voici les cinq projets retenus par le budget participatif

Pour 2022, les autorités ont reçu pas moins de 13 propositions de projets. "Mais ils n’étaient pas tous éligibles selon la charte établie par le groupe du budget participatif et de la CLDR", précise l’échevin Simon Dethier (Alternative), en charge de la participation citoyenne. Les critères à remplir sont les suivants: être d’intérêt général, concerner un investissement (non un fonctionnement habituel) et être finalisable en un an. "C’était une volonté des citoyens: qu’ils s’agissent de projets pouvant être finalisés rapidement. Pour les plus importants, il y a la Commission Locale de Développement Rural."