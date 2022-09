Quelque 145 marques, issues d’une quarantaine de pays, représentées au Salon du rhum à Spa

"On accueillera en effet pas mal de nouvelles marques mais aussi plusieurs nouveaux embouteilleurs indépendants, qui proposeront des rhums de plein de destinations différentes", explique Vincent Thill, organisateur. Pas moins d’une centaine de stands seront montés dans la majestueuse salle du centre culturel de Spa. "Cela représente environ 145 marques et une quarantaine de pays différents", estime celui-ci. Un record en termes de participation. "Cette année, c’est assez énorme. La salle est full, on ne peut pas ajouter un stand de plus. C’est du jamais vu."

La découverte comme leitmotiv

En plus de plusieurs sessions master-class, qui offrent une heure de présentation et une dégustation de 5 rhums, le Salon organise une conférence gratuite sur une marque, l’Appleton Estate en provenance de Jamaïque. "Cette distillerie avait envie de faire quelque chose d’un peu unique et plus grand public", indique Vincent Thill. Si l’événement se fait dans la salle du petit théâtre et peut recevoir pas mal de spectateurs, il est tout de même préférable de réserver sa place.

Parmi les coups de cœur des organisateurs, on notera notamment les rhums de chez Swell de Spirits. "Il s’agit d’un jeune embouteilleur français qui s’est lancé et a directement quelques belles sélections. Celles-ci ont tout de suite plu aux amateurs de rhum. On voit que c’est quelqu’un qui a le nez pour détecter les pépites. Et il en amènera pendant le salon", assure Vincent Thill.

Pour cette 7e édition, le Salon du rhum, qui est l’un des plus grands de Belgique, ne cesse de gagner en importance. "On essaye de surfer sur cette vague du rhum qui se développe de plus en plus. Avant, c’était presque exclusivement des cocktails. Maintenant, on voit que c’est aussi de la dégustation pure, un peu comme avec le whisky finalement. On arrive aujourd’hui à des rhums premium, comme cela existe pour d’autres alcools", analyse-t-il.

Bon à savoir, des cuvées spéciales "Salon du rhum" seront une fois de plus éditées en nombre limité. "Ce sont des fûts uniques", précise Vincent Thill. Tout droit venu de Guyane, du Belize ou encore de Martinique.

En pratique

Entrées

Les tickets pour le Salon du rhum sont disponibles en prévente au prix de 25 €, soit via l’adresse https ://salondurhum.be, soit à la Maison du tourisme Pays de Vesdre ou chez Corman-Collins C-Rhum à Battice. Sur place, l’entrée sera au prix de 30 €. Certaines dégustations seront payantes, via un principe de tokens, en raison de leur âge et/ou de leur rareté. Les entrées collector, qui donnent accès à l’espace du même nom, sont d’ores et déjà toutes vendues.

Master-class

Pour assister aux différentes master-class organisées tout au long du week-end, il est aussi possible d’acheter sa place en ligne. Chaque session coûte 15 €.

S’y rendre

Le Salon se déroule dans la grande salle du centre culturel de Spa, dont l’entrée se trouve rue Servais n°8. Il est accessible le samedi 8 octobre de 13 à 19 heures et le dimanche 9 octobre, de 11 à 18 heures.

À manger

Une petite restauration sera aussi proposée par le traiteur Cays, de Theux et un food truck qui préparera des en-cas sucrés et salés sera aussi présent.

De fidèles bénévoles

Cet événement ne pourrait avoir lieu sans l’aide précieuse des bénévoles. "Ils seront 50 le samedi et autant le dimanche", déclare Vincent Thill.

Tout perdu

Cette édition était un sacré défi pour l’organisation qui a tout perdu dans les inondations de juillet 2021 (le matériel étant stocké à l’époque dans un hangar sinistré).