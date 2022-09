Mardi, le conseiller theutois Cédric Théate (IFR) interpellait la majorité au sujet des dépenses en matière d’énergie. Il a notamment pointé du doigt l’éclairage, trop puissant, du village de Polleur et de son église. "Si on pouvait enlever quelques spots, ce serait déjà pas mal", avait-il lancé. Mais il n’y a pas que là qu’il faudrait agir, visiblement. L’un de nos fidèles lecteurs nous a en effet transmis une photo, prise cette semaine à Theux, sur laquelle on distingue un réverbère allumé… en pleine après-midi. Aïe.

20 minutes top chrono

On ne chipote plus à Dison. Bye-bye les kilométriques conseils communaux d’il y a quelques années… Avec Véronique Bonni, on va droit au but. Lundi, c’était d’ailleurs sans doute le plus court des conseils communaux de l’histoire politique disonaises… 20 points en 20 minutes, top chrono !

Sujet glissant

Les débats du conseil communal de Welkenraedt se sont concentrés ce jeudi soir sur le marché lancé pour l’acquisition d’une patinoire synthétique. Sujet plutôt glissant… Entre deux remarques, le conseiller Écolo Luc Hardy s’est enquis de la proposition étonnante avec laquelle l’échevine, Laurence Xhonneux, devait venir pour le village de Noël: "On nous avait parlé d’une surprise, si c’est la patinoire, on est déçus !". Visiblement c’était un petit quiproquo, mais l’élue chargée du marché sur la place des Combattants a tout de même glissé avec malice: "Je demande un petit budget à l’échevin des Finances, et puis je reviens vers vous". Cet achat a en effet été vivement critiqué par l’opposition en cette période qui met les finances des ménages et des Communes à rude épreuve.

La guerre des pâtes ?

Vous aimez les pâtes ? Cela tombe bien car, au centre de Verviers, de plus en plus de points de vente en proposent. Récemment, la librairie/boulangerie Henrion s’y est mise, puis le Point Chaud. De quoi titiller l’Atelier de la Cucina ? L’établissement a aménagé son panneau. Désormais, le terme "L’originale" y est écrit en grand, et entouré. On ne rigole pas avec les pâtes.

Grosse déception…

Petit malaise ce vendredi à Trois-Ponts lorsque le bourgmestre a insisté, à deux reprises, sur sa "surprise" de ne pas pouvoir accueillir le ministre wallon de la Mobilité Philippe Henry. D’autant plus que ce dernier avait quand même pris soin d’envoyer sur place sa "représentante". Francis Bairin avait pourtant "tout mis en œuvre" pour l’accueillir. Comprenez par là un dispositif chaleureux (personne n’en doutait) mais aussi, peut-être, un dispositif policier, le ministre ayant été placé sous protection policière cet été suite à des menaces. Son absence est peut-être liée à un autre motif (valable), mais c’est sûr que le Liégeois en aura fait, des déçus, à Trois-Ponts. On croise les doigts pour la prochaine fois !