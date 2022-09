Verviers: un « plan églises » pour une vision des travaux à réaliser et une réflexion sur leur future affectation

Consciente de ce problème, la Ville de Verviers lance un "plan églises". "C’est un point qui nous tenait à cœur avec ma collègue échevine des Cultes Cécile Ozer (Les Engagés), explique Maxime Degey (MR), en charge des Travaux. On est aujourd’hui au stade de la désignation d’un auteur de projet." Un montant d’environ 100 000 € est prévu pour cette étude. Le marché public doit encore être validé par le conseil communal, ce lundi 26 septembre.

À partir de janvier 2023, l’auteur de projet en question devra se pencher sur le sort des 17 églises sur lesquelles Verviers exerce une tutelle. À savoir: l’Immaculée Conception (Mangombroux), Marie-Médiatrice, Notre-Dame de l’Assomption (Ensival), Notre-Dame des Récollets, Saint-Antoine, Saint-Hubert, Saint Jean-Baptiste, Saint-Bernard (Lambermont), Saint-Jean-Baptiste (Surdents), Saint-Joseph (Manaihant), Saint-Joseph (près du palais de Justice), Sainte-Julienne, Saint-Martin (Petit-Rechain), Saint-Nicolas (Stembert), Saint-Remacle (et la chapelle de Saint-Lambert, rue du Collège), Saint-Roch, l’église protestante de Hodimont et celle de la rue Laoureux.

La chapelle Saint-Lambert, rue du Collège, à Verviers.

Prioriser les travaux

Le premier objectif de ce plan est d’avoir une vision d’ensemble sur les travaux à réaliser au sein de ces édifices. "Pour le moment, cela nous arrive un peu au compte-gouttes, en fonction de ce qui se passe dans chaque fabrique, déclare Cécile Ozer. Mais nous, au Collège, on ne dispose pas d’une vue d’ensemble sur les travaux à effectuer à court, moyen et long terme. Certains travaux, si on ne les réalise pas rapidement, risquent de dégrader encore le bâtiment et d’engendrer des coûts supplémentaires à moyen terme. D’autres peuvent attendre. Avoir cette vision d’ensemble nous permettrait d’établir un planning."

L’augmentation du coût des énergies ne rassure pas non plus la Ville de Verviers. "On s’attend à avoir des coûts supplémentaires au niveau du budget l’année prochaine. Même si les fabriques d’église font très attention à tout cela, la réalité est là", poursuit-elle.

Rendre ces lieux polyvalents

De plus en plus de villes se résolvent à revoir l’affectation de leurs églises. On pense notamment à Maastricht, où une église accueille une librairie, ou encore à la basilique de Cointe, à Liège, qui devrait bientôt, grâce au groupe Gehlen, être transformée en salle d’escalade. Une réflexion similaire va donc être menée à Verviers.

"Les églises sont pour la plupart des bâtiments magnifiques mais qui sont sous-utilisés. Le nombre de messes est restreint. La population ne sait plus vraiment s’approprier ces lieux, estime l’échevine. Il y a une volonté, et de l’Évêché de Liège, qui a entamé cette réflexion, et des fabriques d’église, de mieux utiliser ces bâtiments en y faisant d’autres activités." Une démarche enclenchée notamment au sein de Saint-Remacle et de son comité culturel, qui organise déjà des expositions et des concerts.

Le but n’est toutefois pas de désacraliser toutes les églises. "Il y aura peut-être une réflexion sur certaines. Des églises pourraient aussi être un mix entre pratique du culte et activités autres, tandis que d’autres pourraient rester uniquement consacrées aux messes", ajoute-t-elle. Tout cela devra de toute façon être validé par l’Évêché. Des partenariats avec le privé pourraient également voir le jour. "On espère que l’auteur de projet sera novateur", lance Maxime Degey.

En attendant les résultats de l’étude, qui s’étalera sur un an, la majorité continue d’investir dans ce patrimoine. En témoigne le début, cette semaine, de la rénovation à l’identique des escaliers de l’église Sainte-Julienne, pour un million d’euros.