Une patinoire synthétique pour Noël: pas un bon signal à la population ?

Comme nous vous l’annoncions dans nos pages la semaine dernière, le Village de Noël se réinstallera bien place des Combattants à Welkenraedt du 9 au 11 décembre. La Commune a également décidé de réitérer l’offre de glisse avec une patinoire synthétique. Pour ce faire, un marché public non plus pour la location, mais bien pour l’acquisition d’une patinoire a été approuvé lors de ce conseil du 22 septembre. "On a testé l’année passée et on peut dire que cela a été un franc succès. Quand on voit le prix déboursé l’année dernière pour la location, on a pensé à l’achat", a avancé l’échevin des Finances, Eddy Demonceau. Cela représenterait une charge estimée à 21 396 euros, échelonnée sur quatre ans. Pour l’opposition, ce choix ne passe pas: Ensemble et Écolo ainsi que Valérie Meessen (Objectifs Citoyens) ont voté contre et Sophie Petitjean (Objectifs Citoyens) s’est abstenue. Luc Hardy a déploré "une initiative pas adaptée" alors que "les appels à la sobriété se multiplient jour à après jour". Il s’est dit convaincu qu’ "une patinoire c’est quelque chose qui date du XXe siècle". "Cela aurait été bien plus intelligent d’acheter la tonnelle qui sert pour le bar éphémère", a appuyé Sam Magotteaux (Écolo), qui s’indignait de cet exemple donné à la population à laquelle on demande de se serrer la ceinture à tous les niveaux. Natacha Mossoux (Ensemble) a quant à elle affirmé qu’elle aurait préféré avoir ce vote après "avoir pu étudier l’ensemble des modifications budgétaires".