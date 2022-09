Un demi-siècle pour le resto Au p’tit Nico de Petit-Rechain

C’est en effet le 4 octobre 1972 que le papa de Nicolas (qui porte d’ailleurs le même prénom) ouvre la friterie-restaurant avec son épouse Anny. Il est alors le seul établissement de la région où on peut manger des moules au mois de juillet. Les deux Nicolas, le père puis le fils (qui a officiellement repris les affaires en 2005 aux côtés de son épouse Marie-Blanche), ont toujours fait du mollusque leur "véritable cheval de bataille" et su convaincre, par leur personnalité et leur talent culinaire, les clients de revenir. "C’est aussi ça qui est beau à voir, ce sont les plus anciennes générations qui reviennent avec leurs enfants et ainsi de suite. Ce sont vraiment les fidèles qui font tourner la machine et on les en remercie. Et puis, on travaille en famille donc ça réduit évidemment les frais".

Une belle longévité pour la famille Lousberg qui se retrouve d’ailleurs sur la carte… "Je m’étais amusé tout un temps à ajouter la date de création de chaque recette de moule". Et les habitués savent qu’il y en a un paquet! Entre les différentes tailles et saveurs, il est toujours compliqué de faire un choix.

"Nous présentons 33 sortes de moules différentes sans compter les enfants et les ‘‘ super’’", détaille le chef. "Et puis, je pense que la clé de notre succès, c’est aussi notre manière de travailler", c’est-à-dire en proposant les "meilleures moules du marché", dans la tradition, en grattant chaque moule à la main, en servant des frites cuites dans de grands chaudrons de graisse de bœuf à l’ancienne et en offrant un service à table très familial. "Tout est aussi fait maison, des fondus fromage en passant par les croquettes de crevettes, la mayonnaise et les desserts". Eh oui, on ne trouve pas que des moules Au P’tit Nico, "le steak est aussi un de nos produits phares" pour ceux qui n’apprécient pas la petite bête à coquille noire.

Pour célébrer comme il se doit ce demi-siècle d’existence, les patrons ont prévu, à la dite date d’anniversaire, une soirée (déjà complète!) avec un menu au prix de 50 euros. "On ne pouvait pas passer à côté de ça. S’il y a encore plus d’engouement, on pourrait envisager de lancer une seconde date". Au P’tit Nico va aussi rassembler toutes celles et ceux qui ont travaillé au sein de l’établissement depuis sa création pour une soirée plus intime.