Parc national des Hautes Fagnes : les détails du projet

D’abord, sa surface prévue a été quasiment doublée: 23 000 hectares plutôt que 12 000, à des altitudes comprises entre 320 et le point culminant belge, à 694 mètres. Les lacs de la Gileppe, Robertville et Eupen y sont repris. Plus précisément, le parc national s’étendrait de la forêt domaniale de Raeren (nord) à Jalhay (ouest), Malmedy (sud) et Bütgenbach ainsi que la frontière allemande (est et nord-est). Des extensions seraient possibles, précise l’échevin malmédien André Hubert Denis (Alternative). Comme à Jalhay (sur 771 hectares) ou encore Malmedy (560 hectares). "Cela nous avait été demandé après la première présentation." Environ 400 propriétés privées se situent dans le périmètre. "Il y aurait des négociations avec les propriétaires pour voir s’ils veulent intégrer notre charte."

Ensuite, dix ambitions de ce potentiel parc ont été définies. Elles vont de l’adaptation au changement climatique à la préservation de l’eau en passant par la mobilité durable et la volonté de gagner en biodiversité. De ces dix ambitions découleraient quelque 71 actions précises. Sans être exhaustif, en voici un échantillon: contribuer à la séquestration du carbone, réduire les émissions de gaz à effet de serre, restaurer des zones humides, renforcer la rétention d’eau, étudier la possibilité de réensauvagement pour des espèces cibles, étudier l’impact du loup sur la régénération naturelle, restaurer les tourbières dégradées, définir et aménager des zones d’accueil de mobilité douce, restaurer et développer les sentiers thématiques et intégrer 21 citoyens dans les commissions de gestion.

Enfin, précisons qu’un subside de 13 millions d’euros, sur 4 ans, serait prévu. Aux communes de sortir 3,25 millions (soit 270 000 euros par commune par an pendant quatre ans). 70% de la somme totale devra aller à la biodiversité. La suite ? C’est le dépôt de ce dossier 2.0 pour le 30 septembre. Décision attendue fin 2022.