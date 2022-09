"En avril 2022, nous avons reçu un courrier du ministre Collignon concernant le relogement des réfugiés ukrainiens et la mise à disposition de logements de type modulaire. Au mois d’août, nous avons eu la confirmation que Malmedy pourrait bénéficier de trois logements sur trois parcelles que nous avions déterminées. C’était une très bonne nouvelle", cadre Ginette Fabritius, présidente du CPAS.

Il s’agit de modules composés d’une, deux ou trois chambres. Malmedy pourra bénéficier d’un de trois chambres, les autres proposeront deux chambres. "C’est en tout cas la capacité maximale que nous pouvons demander… et ce que nous allons demander", précise Ginette Fabritius.

Deux modules seront installés sur des terrains appartenant au CPAS (champs de l’Abby et route de Saint-Vith), le dernier sur la zone ZACC de Bévercé, propriété de la Ville.

Les subsides wallons prévus sont de 145 000 euros pour les modules deux chambres, 175 000 euros pour les plus grands, précise l’échevin du Logement Ersel Kaynak (PS + ). "Ce qui nous est demandé est une mise à disposition de terrains", indique-t-il. "Ces modules vont rester propriétés de la Ville, qui a introduit le projet. Et pourront ainsi, par la suite, être utilisés à d’autres missions d’accueil d’urgence, par exemple."

Chef de l’opposition ECm, Jean-Marie Blaise se demande s’il n’aurait pas été préférable de regrouper les trois futurs modules en un même lieu. "Pour une diminution des coûts d’installation, de raccordement à l’eau, l’électricité, etc." De plus, selon lui, le site de Bévercé est trop éloigné du centre-ville.

« Comme ça a été fait depuis le début de cette crise, il y avait une volonté de ne pas concentrer les logements dans un même endroit pour ne pas créer des poches de pauvreté », réplique le mayeur Jean-Paul Bastin (Alternative). Sur le logement de Bévercé: « Oui c’est plus éloigné et il n’y a pas d’école là-bas, mais le transport scolaire existe. C’est à 2,5 kilomètres plats du centre. La mobilité douce est également possible. Il n’y aura pas de problème de ce côté. »