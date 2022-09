Cette Spadoise signe un premier roman sur le climat, avec plantation d’arbres à la clé

«Mon orgueil touché»

Idée qui s’est finalement imposée à elle autour d’un repas en famille où la question du climat faisait débat. "Optimiste de nature, j’ai fait part de ma vision des choses et du fait de ne pas tout voir en noir. L’une de mes proches m’a rétorqué que je vivais avec des œillères. Je n’étais pas informée, j’avais peu d’arguments à avancer, mon orgueil a été touché." De retour chez elle, Julie Dupont se met alors à dévorer vidéos et articles en tout genre et tente de s’aventurer dans les rapports ardus du GIEC (le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat). "Je prenais vraiment conscience qu’on était face à une catastrophe et qu’elle était rapide. Je le tenais mon thème!" L’autrice prend alors le contre-pied des chiffres ou des données illisibles pour le commun des mortels pour créer un roman accessible où chacun pourrait imaginer le monde de demain à son échelle. "Une projection réaliste de ce que sera demain à travers la vie de trois personnages". C’est ainsi que sont nés sous sa plume Ana, Sara et François qui "sont comme vous, comme moi. Trois êtres humains avant tout, qui partagent des épisodes de leur vie: un réveillon de Noël en famille, une journée de travail, un départ en vacances, le décès d’un proche, des problèmes de fertilité, une rencontre amoureuse. Au fil des années, le réchauffement climatique va tout venir chambouler". Un ouvrage en cours de finalisation qui pourrait en appeler d’autres – "j’ai laissé des portes ouvertes" – avec une philosophie d’impression qui colle à merveille à son sujet puisque tous les livres seront imprimés sur du papier 100% recyclé et dans une imprimerie locale. Par ailleurs, chaque achat permettra de financer la plantation d’arbres (3 livres vendus = un arbre planté) du côté de Manhay via le mouvement ReforestAction.

Campagne de financement participatif

La Spadoise a mis sur pied une campagne de financement participatif via la plateforme Ulule (Tapez "Devant nos yeux" via https ://fr.ulule.com). Elle a déjà récolté 1154 €

soit 115% de son objectif initial de 1000 €. Il reste une petite quarantaine de jours pour y participer. Si le palier de 150% atteint, l’auteure libérera un chapitre supplémentaire, de quoi mettre encore plus l’eau à la bouche. Un premier chapitre peut d’ailleurs déjà être découvert en ligne via le même site. "Cette campagne de crowdfunding m’aidera à financer certains frais mais aussi à faire parler de mon roman. C’est aussi et surtout une campagne de communication." L’impression des exemplaires pré-commandés, les frais Ulule, la campagne publicitaire du livre,

le financement d’un stock de départ pour les dépôts-ventes en librairies, la TVA, l’impression de romans pour envoi vers la presse et les arbres (lire ci-contre) sont autant de frais à financer. Le roman de près de 400 pages sera au prix de 19,90 euros et disponible dans diverses librairies de la région dès le mois de novembre ou en version digitale. Julie Dupont propose aussi l’envoi dans un emballage durable pour les fêtes de fin d’année.