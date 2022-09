Naturellement, il a directement songé à une attaque de loup. D’autant plus qu’un premier de ses moutons avait été tué par un canidé, au début de ce mois de septembre. « Le DNF est venu sur place ce matin (NDLR: vendredi, donc) et m’a confirmé qu’il s’agit bien d’un loup », nous précise-t-il. Un dédommagement financier est prévu. Et la Région wallonne « va intervenir pour me faire une clôture plus haute, c’est-à-dire de deux mètres, avec du courant ».

Son troupeau composait de dix mères et sept jeunes. Ce sont uniquement des mères qui ont perdu la vie. « C’est triste, car j’étais censé avoir des jeunes en novembre ou décembre, par elles, justement », conclut notre interlocuteur, qui élève des moutons « par passion » et non par activité professionnelle.

Début septembre, une attaque de loup avait également eu lieu à Sourbrodt. Voici un an, en septembre 2021, le Jalhaytois Michaël Rood avait lui perdu… 36 moutons, après le passage d’un loup.