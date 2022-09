Woodi’z, des créations en bois personnalisables made in Verviers

Comme le nom l’indique, c’est le bois qui est mis à l’honneur ici. "Je touche un peu à tout. À vrai dire, je suis assez curieux, explique le Verviétois. Avant de me lancer dans ce projet, je m’étais mis à créer des petits meubles, un bar, une petite table… Et j’ai vraiment bien aimé." Ce matériau, à la fois naturel et moderne, s’est donc vite imposé, le couple appréciant particulièrement son authenticité, sa chaleur et son côté unique.

Après plusieurs mois de prototypes, de réglages et d’idées en ébullition, ils viennent aujourd’hui de mettre en ligne leur web-shop. "On bosse là-dessus depuis janvier", confie-t-il.

De la déco pour enfants

Parmi les articles présentés, on retrouve notamment pas mal d’éléments de décoration pour une chambre d’enfant, tels que des cadres avec le prénom, une guirlande de fanions ou encore des organisateurs de vêtements. Parfait pour personnaliser l’espace. "On aime bien l’idée de pouvoir créer des univers, amener une petite touche originale", poursuit Anthony Farris.

Le duo réalise aussi des jeux inspirés de la pédagogie Montessori, un puzzle avec le prénom du bébé ou encore des cartes "étapes" pour immortaliser la première année de vie.

Pour les grands aussi

Il n’y en a pas que pour les bambins chez Woodi’z. Des cadres, représentant notamment des animaux (cerf, chat ou encore colibri), peuvent aussi être découpés pour agrémenter une pièce de la maison. Petits cadeaux sympas aussi: des sous-verre d’inspiration tropicale et des pochoirs pour customiser la mousse de son café. "On a déjà aussi planché sur des articles pour Noël mais il est encore un peu tôt pour les publier. On a toutefois déjà craqué en dévoilant les palettes à raclette", lance-t-il avec le sourire.

Du côté des accessoires, on note également le joli de choix de nœuds papillons et de boucles d’oreilles. "Là, je pars plutôt de croquis dessinés par ma compagne", indique l’autodidacte.

Envie de craquer pour l’une de ses créations sur-mesure? Il suffit de les contacter. "Nous enverrons alors un avant-projet, pour que le client puisse valider le tout", conclut Anthony Farris. Bon à savoir: des cartes cadeaux peuvent aussi être commandées.

www.woodiz-creation.be