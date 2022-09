Theux: Quel avenir pour le quartier des Forges et la piscine communale ?

Le bourgmestre Pierre Lemarchand (IFR) a rappelé que ce quartier avait été l’un des premiers à être inondé en raison de sa proximité avec la Hoëgne, le Wayai et le ruisseau du Pré l’Évêque. "La première chose qui a été faite était de nettoyer la rivière, de consolider le pont de Saint-Roch, de renforcer le mur et le pied de la piscine. On se pose toujours la question sur les travaux à faire du côté de Pré l’Évêque. Le ruissellement y est vraiment problématique", note-t-il.

Des études manquantes sont également toujours attendues pour le dossier de la piscine. "L’étude “quartiers durables” signale que les trois premières maisons sont vraiment mal mises, ajoute-t-il. Il y a notamment un rétrécissement à cet endroit-là. Ces maisons sont problématiques si on ne fait rien. On a des discussions constructives avec les personnes concernées et, pour le moment, rien n’a encore été décidé. Cela ne se fera pas sans en parler avec eux. C’est leur vie, leur maison, leur âme. Il est hors de question de ne pas avoir d’empathie pour les personnes qui pourraient être amenées à quitter leur maison."

Pierre Lemarchand tient aussi à ce que ces familles, le cas échéant, puissent rester à Theux. "Si les évaluations ne correspondent pas à un juste prix qui leur permet de racheter à Theux, cela ne se fera pas. En tous les cas, je m’y opposerai", prévient-il.

En ce qui concerne la piscine, le Collège doit aussi attendre l’avis de la fonctionnaire-déléguée. "On ne sait pas si elle va suivre ou pas. De toute manière, le terrain de la piscine, si on la refait là, ne sera pas le même." La rivière doit en effet être élargie à cet endroit. "Est-ce que sera possible ou pas? On a des doutes mais on aimerait bien aller au bout de notre réflexion." Quid alors d’un plan B? "On en a toujours. Si, dans 3-4 mois, on n’a rien, on passera directement au plan B. La volonté du Collège et de tous, c’est d’avoir une piscine. On la veut et on l’aura, là ou ailleurs. Et pas dans 5 ans", lance le mayeur.

Mathieu Malmendier, échevin de l’Urbanisme, a aussi précisé que trois réunions avaient déjà eu lieu avec les riverains depuis fin août, "en toute transparence". La question du plan B de la piscine pourrait être abordée lors de la prochaine réunion de la Régie.