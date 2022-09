Le permis de City Mall en Spintay déposé

Ca y est. City Mall a déposé le permis unique relatif à la rue Spintay à Verviers au service de l’Urbanisme de la Ville. "La première phase de ce vaste projet de réaménagement urbain, considérée comme prioritaire, entame donc sa concrétisation", se réjouit Citymall. Pour rappel, en juin dernier, lors du Forum Financier organisé à Verviers, Patric Huon, le promoteur, avait réaffirmé "sa volonté de mener à bien le projet, précisant que le dépôt du permis se ferait à l’été 2022". À préciser qu’il s’agit bien là du permis dit "plan B" avec un projet de centre commercial abandonné pour se concentrer sur une centaine de logements et quelques commerces de proximité. "Les logements seront tous traversants, offrant balcons et terrasses avec vue sur la Vesdre. Des parkings et espaces partagés (locaux de vie, terrasses) seront également intégrés dans ce quartier"new way"qui répondra aux dernières normes techniques de construction et fera la part belle aux nouvelles habitudes de mobilité; des parkings réservés aux vélos et trottinettes, des bornes pour voitures électriques sont ainsi prévus."