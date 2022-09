Dison: une joyeuse comédie jouée par le Kursaalamalecs

Habituée à brasser tous les styles, du drame aux classiques en passant par la comédie, la compagnie a opté cette fois pour une pièce légère. Une manière de permettre à tous les membres de la troupe de s’y retrouver. "On compte 25 comédiens environ, de toutes les générations, le plus âgé ayant 74 ans." Pour faire jouer tout ce petit monde, le Kursaalamecs proposait jusqu’ici 4 représentations par année. "Mais on va sans doute passer à 3 cette année, pour être sûr d’avoir une réponse positive de la part du public. C’est un peu le problème, avec le Covid: les gens ont pris d’autres habitudes. Mais on reste optimiste, ils finiront par revenir au théâtre", estime José Damoiseau.

La pièce Bij mijn beste Kathy sera jouée au Cercle Saint-Jean-Baptiste de Mont-Dison ces 23 et 24 septembre à 20 heures ainsi que le 1er octobre à 20 heures et le 2 octobre à 15 heures. Et il reste des places.

Réservations: www.kursaalamalecs.be ou 0476 94 22 57. PAF : 7 € (2 € pour les – de 12 ans).