Ce dimanche 25 septembre, le très attendu Centre d’Interprétation de la Pierre de Sprimont, situé le long de la Nationale 678 (ancien "musée de la pierre") ouvrira officiellement ses portes. Un jour à marquer d’une pierre blanche pour Sprimont tant l’outil était attendu. Budget de la rénovation du bâtiment et de la scénographie : près de 3 millions d’euros.

Comme annoncé, Sprimont aurait tort de ne pas en faire la pierre angulaire de son tourisme tant l’histoire locale est intimement liée à ce lieu qui fait la part belle aux carrières (dont certaines sont toujours en activité), au petit granit et à cette centrale électrique qui fit de Sprimont l’une des premières cités du royaume à être mise en lumière à l’aube du XXesiècle (lire ci-dessous).

"Vous ne verrez plus jamais votre environnement de la même manière" : tel est le slogan du nouvel espace muséal réfléchi pour satisfaire un large public. "Il faut le reconnaître, offrir un autre regard sur la pierre est un véritable défi. Pourtant, elles font pleinement partie de l’histoire de la terre et de notre patrimoine", explique Céline Moureau, conservatrice du Centre d’Interprétation de la Pierre.

Logé dans la célèbre centrale électrique, un bijou patrimonial en soi, le CIP emmènera le visiteur dans un vaste espace de 450 m², à la découverte (chronologique) de la pierre, depuis la tectonique des plaques aux carrières de Sprimont en passant par le cycle des rochers, le tout avec application audioguide…

"Pour chaque partie, il y a une scénographie travaillée avec des dispositifs tactiles, des modules sur les sous-sols et des vidéos", poursuit Céline Moureau. On découvrira notamment que Sprimont était au cœur d’un océan et situé au niveau de l’équateur, il y a 350 millions d’années.

Belle Roche

Dans la pierre exposée sous toutes ses facettes, on observera aussi ces restes de coraux ou de dents d’animaux marins, "tout ce qu’on peut facilement observer aujourd’hui dans nos sols, appuis de fenêtre, seuils… mais qu’on ne voit plus. C’est pour cela qu’après cette visite, on ne voit plus son environnement de la même manière".

Un bond de 10 millions d’années emmènera ensuite le visiteur dans les fouilles de la grotte de la Belle Roche (Fraiture), « où des milliers de fossiles ont été découverts en 10 ans de recherches », observe Luc Delvaux, bourgmestre de Sprimont.

Pour les amoureux d’histoire locale, une immersion dans l’intense épopée des carrières sprimontoises sera aussi proposée. C’est ici que chacun pourra mesurer l’importance du petit granit pour Sprimont.

Orienté vers un public familial et scolaire, ce CIP ravira donc, aussi, les amoureux des vieilles… pierres.