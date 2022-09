Vingt ans de solidarité avec Haïti pour l’association Theux/Saint-Michel

Cela se fête

C’est le samedi 8 octobre que l’association célébrera cet anniversaire au théâtre "L’autre Rive"à Polleur. À partir de 19 heures, visite d’une exposition rétrospective "Theux/Saint-Michel: 20 ans de partenariat solidaire en Haïti". À 20h, place au concert de Marlène Dorcéna, chanteuse haïtienne qui partage son pays et sa culture, évoque la misère et des réalités sociales, revendique aussi ses origines africaines et est engagée pour l’amélioration des conditions de vie des femmes et des enfants des rues en Haïti.

Samedi 8 octobre à 20h au Théâtre «L’Autre Rive» à Polleur-Theux – 20 €. Réservations par virement via BE36 0013 6357 5981 de l’ASBL Theux/Saint-Michel avec mention «Dorcéna + nombre de personnes + n° de téléphone «Contact: 0471 08 21 53 –http://theux-saint-michel.e-monsite.com