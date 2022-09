Depuis douze ans, Alexander Kleingeld et Marianne développent petit à petit leur ferme à Plombières, comme un laboratoire d’une alimentation véritablement durable. "Je travaillais dans le secteur de l’horeca, dans l’industrie du luxe, où je servais des aliments du bout du monde, qualitativement médiocre, sans saveur, sans éthique mais... avec des paillettes!", raconte Alex Kleingeld.

Originaires de l’arrondissement de Verviers et tous deux agronomes de formation, Alex et Marianne se sont ainsi mis à la recherche d’une alimentation aux antipodes, "la plus saine et cohérente possible". Aujourd’hui appelé "Futur EnVie", leur projet a commencé par l’élevage de moutons et le maraîchage. "Le maraîchage, c’est ce qui nécessitait le moins de machines ", souligne Marianne, et de poursuivre, "on trouve qu’une ferme c’est un tout fonctionnel. On reproduit la nature et donc on ne peut pas dissocier les végétaux des animaux. Les résidus des végétaux servent à l’élevage...dont les excréments servent aux végétaux!"

Ils vont moudre leurs grains notamment au moulin «Van Tienhoven» à Bemelen (Pays-Bas). ©EdA LABEYE Philippe

Au total, ils ont réussi à réunir 20 hectares dans la région des Trois Frontières (via des baux d’occupation précaires, on sait à quel point l’accès à la terre est problématique) et élèvent une soixantaine de brebis. "Ce sont des Roux ardennais et des Entre-Sambre-et-Meuse. Ce sont des races menacées parce que plus personne ne les élève. Ce que l’on voit aujourd’hui dans les prairies, ce sont des moutons à têtes blanches qui produisent beaucoup plus vite de la masse musculaire!" Ils produisent ainsi des saucissons secs, "cela permet de ne pas dépendre de la chaîne du froid qui est une catastrophe écologique".

En plus des arbres fruitiers, leurs cultures se concentrent désormais sur les céréales anciennes, le tout produit en allant au-delà des normes du bio, en visant le long terme. Ils évitent ainsi le labour, pourtant très bénéfique à court terme au niveau rendement, mais qui engendre une "semelle de labour"(concentration de l’argile en surface) et donc l’imperméabilisation des sols. Leurs parcelles sont également divisées par des haies en accord avec le paysage bocager traditionnel. "Dès que l’on a démarré le projet, on a créé des petites parcelles, des petits cocons, des petits biotopes", explique Alex. Finalement, leur farine est moulue uniquement grâce à l’énergie mécanique de moulins à vent ou à eau, car ils ne veulent dépendre d’aucune énergie fossile ou "pseudo renouvelable". "Ce que l’on vend en terme marketing comme ‘énergie renouvelable’ dépend des terres rares et des ressources minières. C’est pire au niveau écologique... On veut faire quelque chose de réellement durable!". "On fait tout cela par passion. C’est rentable parce que l’on y met du cœur, c’est notre vie. On considère ça comme un laboratoire, on continue à étudier le vivant", ajoute Alex.

©EdA LABEYE Philippe

Informations : futurenvie@hotmail.com