Malmedy: papy J-C et Axel, de Pékin Express, parrains de la course solidaire du Crac’sathon

Parmi ceux qui se sont investis à fond dans le projet, il y a Nicolas Léonard. "C'est un travail d’une année. Lors des deux derniers mois, cela ressemble à une deuxième journée de travail. Il faut démarcher les sponsors, gérer les animations et les événements. Cette année, une tyrolienne de 200 mètres passera au-dessus de la piste, un vol en montgolfière est prévu le dimanche matin, des fanfares et harmonies se succéderont et un vrai concert live aura lieu le samedi soir. Si on ajoute à cela, la gestion du bar et de la restauration, cela fait un gros boulot."

Et Carlo Schauss de poursuivre: "Notre comité présidé par Évelyne Goffart est très dynamique mais Nico en est la cheville ouvrière. En plus, cette année, il nous a amené deux parrains très sympathiques..." Les Français du Gers, Papy Jean-Claude et Axel, très médiatisés grâce à leur passage remarqué dans Pékin Express, ne se sont pas fait prier pour participer à cette action. Axel se dit heureux de soutenir cette cause importante. Quant à Papy J-C, avec son sens de l'humour, il déclare: "Nous avons joint l'utile à l'agréable en participant d'abord au mariage de Lucas puis en venant marcher sur la piste Freddy Herbrand avec, entre-temps, un break pour découvrir votre merveilleuse région et vos spécialités. J’ai personnellement été touché de près par le cancer, c'est dire si la cause m'interpelle."

L’objectif annoncé pour l’édition 2022 est de faire 20 000 tours de piste. Grâce à des sponsors, chaque tour rapportera 1,18 euro, ajouté aux bénéfices des bars et de la restauration et aux dons, les organisateurs espèrent inaugurer la maison du bien-être en fin d'année.