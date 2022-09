Malmedy: dans « Lettres à Noan », elle raconte à son fils sa vie au Rwanda

Dany Noël n’a pas hésité à se lancer dans l’écriture du livre avec Solange. "J’ai donné mon accord mais à une condition, celle de me déplacer jusqu’au Rwanda pour visiter les installations et récolter des témoignages", explique ce retraité de l’enseignement et également correspondant pour L’Avenir Verviers. Sur place, Dany a dû faire preuve d’adaptation. "C’était très dur. Nous nous sommes dirigés vers les cafés, les lieux publics et Solange était assez renfermée. Nous avons tout de même réussi à aller jusqu’au bout."

La vie de Solange Dusabe n’a en effet pas été un long fleuve tranquille. "Plus jeune, j’étais dans une école où l’on m’empêchait de parler. Je me considérais comme une personne sans cœur, j’avais même l’impression d’être morte. Puis, j’ai surmonté des problèmes familiaux et je suis restée positive", raconte-t-elle la voix remplie d’émotion.

Une histoire vraie

Solange a un fils prénommé Noan, d’où le titre évident du livre présenté. Elle vit à Kigali et gère une maison d’hôtes. Elle a choisi de raconter cette histoire, son histoire, le Rwanda, à son fils à travers un échange de lettres avec lui. Il s’agit d’une histoire vraie même s’il y a une exception. Noan ne vit pas chez sa grand-maman malmédienne. Cet ouvrage est vendu dans plusieurs librairies de Malmedy, à Heusy et à Trois-Ponts au prix de 15€.