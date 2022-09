Économies d’énergie: le village de Polleur pourrait être moins éclairé

"Si je peux déjà vous donner une piste de solution, ce serait peut-être d’éviter de réveiller tous les soirs le pape François, qui adore parait-il, regarder de son balcon l’église de Polleur, éclairée 24 heures sur 24 et visible jusqu’à Rome, lance-t-il en boutade. Si on pouvait enlever quelques spots, ce serait déjà pas mal."

Un avis partagé également par un autre élu pollinois, Yves Reuchamps (Écolo). "Ce n’est pas que l’église qui pose un problème à Polleur, c’est la totalité de l’éclairage public qui vient d’être installé. À certains endroits, on peut même parler de nuisances pour certains habitants, ainsi que pour la faune et la flore." Celui-ci a aussi proposé que Theux rejoigne la liste des communes participant à la "Nuit de l’obscurité" (qui se déroulera cette année le 8 octobre).

"On a procédé au remplacement de l’ensemble des lampes du territoire communal par des LED pour faire des économies, rappelle Pierre Lemarchand, le bourgmestre (IFR). On n’avait pas imaginé que le prix du courant pourrait ainsi tripler, quadrupler… À un moment donné, il faudra couper la lumière."

D’autres réflexions menées

Mathieu Malmendier, échevin de l’Énergie (IFR), a expliqué que les bâtiments communaux les plus énergivores étaient surtout le Home Franchimontois, les ateliers de Filaville et les écoles de Theux, de La Reid (et la salle) et celle de Juslenville. Une sensibilisation a déjà été faite au sein des établissements scolaires. "Mais les écoles sont aussi utilisées en soirée par des associations et ce, toute l’année", note l’échevin de l’Enseignement, Jean-Christophe Dahmen (PS + ).

Des réflexions sont aussi engagées du côté de la bibliothèque et du CPAS, sinistrés. "On va profiter de notre malheur, dans le sens où l’on va réétudier la façon d’alimenter en énergie et en chauffage le bâtiment, de manière plus résiliente et peut-être plus autonome, avec des panneaux photovoltaïques sur le toit et une pompe à chaleur", ajoute l’échevin des Travaux Bruno Gavray (IFR). Pour ce faire, le Collège va répondre à un appel à projets. Il va aussi solliciter l’aide d’une société de consultance en énergie. "On compte leur demander d’étudier une solution de capteurs connectés, pour suivre en temps réel nos consommations, et un projet d’énergie renouvelable, qui pourrait être envisagé du côté de l’avenue du Stade", conclut Mathieu Malmendier.