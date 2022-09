« Tous au parc », à Verviers, un week-end festif en vue

C’est un événement annuel qui attire chaque année petits et grands pour son côté convivial, gratuit, festif et musical. "Tous au parc", comme son nom l’indique, invite les Verviétois au sens large à rejoindre le charmant et verdoyant parc de l’Harmonie, en centre-ville, pour vivre deux jours d’animations et de spectacles marquant l’ouverture de la saison du centre culturel, qui met ce week-end sur pied. "Cela permet aussi de nous faire connaître auprès d’un public qui ne nous connaît pas forcément", commente Charlotte Denis, chargée de communication. Une édition retour à la normale après le Covid qui avait pas mal compliqué les choses… "On était limité à 200 personnes par spectacle", se souvient-elle. Cette fois, les vannes de fréquentation sont ouvertes et le centre culturel de Verviers a bon espoir de créer l’engouement avec son affiche alléchante. Samedi 24 septembre, concerts et DJ des années 90 sont au programme avec une journée qui démarre sur le coup de 17 heures par un concert de 7’S Brass puis de The Detain (19h) avant d’accueillir la tête d’affiche, le tribute de Pierre Rapsat, Brasero, pour marquer les 20 ans de sa disparition, avant de clôturer à 22 heures par DJ JeanMi LaClef qui mettra le feu.