Spa: une journée festive et culturelle au profit des personnes sourdes

Cette journée culturelle au profit des sourds aura lieu ce samedi 24 septembre, au Centre culturel spadois, de 10 à 18 heures. Sur place, ce sont 27 organisations qui tiendront un stand avec des explications et les aides dont bénéficient les personnes sourdes. Des ateliers et des animations sont prévus au programme afin de découvrir la culture sourde, la langue des signes ainsi que ses richesses. Une visite guidée de la ville de Spa ainsi qu’un cortège figurent également au menu d’une journée riche et variée. Tous les renseignements se trouvent sur le site www.ffsb.be/jms2022/.

Des chiffres éloquents

En Belgique, ce ne sont pas moins de 991 000 personnes qui sont atteintes de surdité. Cela représente même une population de 419 000 personnes impactées pour la Belgique francophone. Vanessa Picron et Thierry Adnet, chargés de communication de la FFSB (Fédération francophone des sourds de Belgique), et Marie-Laurence Devalet, directrice, se sont exprimés quant aux difficultés que les personnes sourdes doivent affronter dans leur vie quotidienne. "Cela se remarque au niveau scolaire d’abord. Il y a très peu d’interprètes disponibles ce qui limite l’accès à la scolarité. D’autres couacs subsistent aussi sur le marché de l’emploi." Néanmoins, pas question de se lamenter. "Nous avons une vie similaire à l’ensemble de la population. Nous ne nous considérons pas comme des personnes handicapées. Lorsque nous tenons un discours devant des spectateurs, c’est d’ailleurs plutôt le public qui n’arrive pas à comprendre nos gestes.".