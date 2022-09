Plus de distributeur de billets sur l’entité de Plombières

Du côté de la Commune, on a appris la nouvelle par l’interpellation d’un conseiller lors du dernier conseil. "On avait déjà mandaté l’échevin des Finances de se renseigner pour ajouter un automate, pas pour remplacer celui de Gemmenich….", indique la bourgmestre Marie Stassen. "On espère trouver une solution, mais ce n’est pas nous qui les plaçons évidemment. Cela dépend du bon vouloir des réseaux", rapporte Lucien Locht, qui compte contacter en premier bpost. Son contrat de gestion spécifie en effet qu’il devra être présent dans les communes non desservies par un autre réseau d’automates. Mais on ne veut pas non plus du côté de la Commune foncer tête baissée. "On veut d’abord connaître le besoin réel à Gemmenich. Parce que s’il y a très peu de retrait, cela n’a pas d’intérêt de mettre un service qui ne correspond plus aux attentes actuelles."

La réflexion est lancée, la bourgmestre compte également prendre contact avec son homologue de Jalhay, Commune qui est restée pendant plus de trois ans sans distributeur….