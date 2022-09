Le pont de Renoupré bientôt réparé à Dison

Pas le même montant d’aides

Pour rappel, ces deux ponts sont situés à cheval entre Dison et Verviers, ce qui a poussé les deux entités à établir, il y a quelques mois, une convention pour les réparer à frais partagés, chacune ayant à sa charge 50% du montant des travaux.Pour Dison, c’est une somme de 818495 euros qui est prévue dont la moitié à charge de la commune et l’autre de la Région wallonne. Verviers et Dison ne percevant d’ailleurs pas le même montant d’aides wallonnes car les deux communes ne se situent pas dans la même catégorie pour percevoir les indemnisations de la Région (Verviers est reconnue en catégorie 1 et Dison en catégorie 3), comme a tenu à retaper sur le clou Stephan Mullender, échevin des Travaux (PS). "Malgré nos interventions, la Région reste inflexible", ajoutait l’échevin socialiste des Finances, Jean-Michel Delaval, à la question du conseiller de l’opposition Frédéric Delvaux qui s’interrogeait sur "l’interventionfaite du collège auprès de la Région". Et ce dernier de déplorer cette différence "surtout pour les ouvrages d’art".

Dans la pratique, les travaux débuteront le 10 octobre, a précisé la bourgmestre Véronique Bonni.

Et aussi au conseil

1. Zone de police Le budget 2022 devait passer au vote ce lundi soir à Dison tout comme les modifications budgétaires numéro 1 et la fixation de la dotation de la zone de police Vesdre pour l’année 2022. Les différents points ont été reportés à la demande de la bourgmestre Véronique Bonni. Les négociations sont toujours en cours.

2. Le château Borman Le conseil communal a adopté la convention de bail pour la mise à disposition du château Borman, rue Neufmoulin, à la Cité de l’espoir. L’institution résidentielle pour jeunes et adultes handicapés mentaux d’Andrimont devrait occuper les lieux fin du mois de septembre. Pour rappel, elle se doterait ainsi d’un autre pôle pour son projet de décentralisation des résidents. En effet, elle souhaite continuer à offrir autonomie et indépendance aux résidents en les emmenant vivre dans des maisons encadrées en zone urbaine.

3. Sécurité rue d’Andrimont Il a été voté un règlement complémentaire à la police de circulation routière rue d’Andrimont. Concrètement, le stationnement sera interdit côté impair depuis la jonction avec le chemin de Botister jusqu’à l’immeuble numéro 133 et côté pair, depuis la jonction avec le chemin de Botister jusqu’à l’immeuble numéro 228. Par ailleurs, le stationnement alterné semi-mensuel depuis l’immeuble numéro 164 jusqu’à sa jonction avec le chemin de Botister sera aussi interdit. Si la bourgmestre reconnaît que ce "n’est peut-être pas assez aux yeux de l’opposition", Jefferson Arnauts (Vivre Dison) s’est dit déjà satisfait. Il a par contre suggéré une opération policière coup de poing pour y faire respecter l’interdiction de passage des poids lourds. Véronique Bonni mettra le dossier sur la table lors de sa prochaine rencontre avec le commissaire.