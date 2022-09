La boutique de créateurs Èt Qwè revient au centre de Verviers

Cette fois, c’est au numéro 118 de la rue du Collège, juste à côté de l’institut Saint-Michel, que Èt Qwè posera ses valises, du 30 septembre au 31 décembre. Un lieu occupé jusqu’aux inondations par la pharmacie Dubois, qui vient d’être remise à neuf pour l’occasion. "Ce petit lifting a été accéléré grâce à l’impulsion des créatrices de Èt Qwè", note-t-on. Pour le propriétaire, M. Dubois, cette installation est du win-win. "Sans cette opportunité, les travaux auraient sûrement duré plus longtemps."

D’une surface de 100 m2, cet espacepermettra d’accueillir deux fois plus de créateurs et d’artisans. "Ils seront 43 au total", annonce Virginie Michotte, de Gi Créations, qui fait partie des porteuses du projet. Une sélection a été opérée parmi la soixantaine de candidatures reçues afin d’apporter un peu de renouveau. "Si l’on compte les marchés, on en est à notre 4erendez-vous. Nous n’avons pas envie que cela soit redondant au niveau des exposants", ajoute-t-elle. Si les noms des heureux n’ont pas encore été dévoilés, on sait déjà que les clients pourront retrouver des bijoux, de la céramique ou encore des sacs.

Des ateliers, ouverts à tous les créateurs, sont également prévus. "On organisera aussi une dînette créative." Un concept qui invite les artisans à venir travailler au magasin, autour d’un petit goûter. Des nocturnes jusqu’à 20 heures les 1ers jeudis du mois seront aussi proposées. "On ouvrira aussi certains dimanches, en même temps que les autres commerçants. Des événements croisés se feront aussi avec la Ville dans la ville, qui est juste à côté." Les dates de ces rendez-vous seront communiquées sur la page Facebook et le site de Èt Qwè.

L’inauguration, elle, se tiendra le 30 septembre de 18 à 22h. Au programme, découverte de la boutique et rencontre avec les créateurs dans une ambiance chaleureuse, festive et musicale, assurée par Pirly Zurstrassen et DJ Mout. Le food-truck et un bar seront aussi de la partie.

www.etqwe.be