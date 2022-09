Fin des restrictions d’eau potable et de l’interdiction des feux extérieurs à Pepinster

En raison de la période de sécheresse, Philippe Godin, bourgmestre de Pepinster, avait émis, début août, un arrêté de police relatif aux restrictions et économie de la consommation d’eau potable. Quelques jours avant, il interdisait également les feux en extérieur. Deux interdictions qui viennent d’être levées ce mardi matin au vu "des prévisions météorologiques et des pluies de ces derniers jours". Le risque de "pénurie en eau n’est plus menaçant" et les incendies de forêts ou prairies liées à feux extérieurs sont peu probables.