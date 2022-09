Verviers: la Fermette en fête pour ses 40 bougies

La partie ferme à laine était également accessible avec ses moutons, ses poules à soie, ses alpagas et ses cochons laineux. Finalement, une exposition retraçait les 40 ans d’existence de La Fermette à travers des articles de presse et des photos. Mais la fête avait débuté deux jours plus tôt. « Le vendredi, on proposait à toutes les institutions de la région de venir et c’est vraiment la fête de nos bénéficiaires avec une randonnée et une soirée dansante. Et puis, le samedi c’était soirée blind test. Au final, on a vraiment le public de nos bénéficiaires et leurs amis le vendredi, le personnel et leurs amis le samedi et puis le dimanche c’est la grande fête des familles. »Cette année, le plaisir de se retrouver était d’autant plus grand après la crise sanitaire: des services sont restés fermés ou confinés pendant longtemps. Mais c’est aussi l’occasion de récolter des fonds bien nécessaires. « Historiquement, l’ensemble des services de l’APEM-T21 emploie plus de personnel que prévu par le subside… c’est ce qui fait que l’on a eu des tas de projets innovants! On a été habitué à se financer sauf que depuis le début des années 2000, le soutien d’entreprises, les legs sont moindres et le contexte économique n’est pas agréable… La crise sanitaire nous a coûté 250000 euros. Et puis la crise énergétique arrive. Cela fait un peu une rafale de claques à encaisser. »