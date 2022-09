Trois chocolatiers de la région dans le Gault&Millau

Le célèbre guide Gault&Millau vient tout juste de sortir son édition 2023 des meilleurs chocolatiers de Belgique et du Luxembourg. Parmi les 123 chocolatiers listés – qui représentent plus de 173 adresses de magasins -, on en retrouve trois de la région verviétoise: le chocolatier Jean-Phillipe Darcis présent à Verviers, Theux et Herve, Corine et Bénédicte Demaret à Herve et Verviers et Manuel Lassance de Mchocolate à Malmedy. La sélection s’est faite sur la base de plusieurs dégustations anonymes et objectives.