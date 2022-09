Cette troisième édition vise notamment à recruter de futurs militaires. "Chaque année, pas moins de 60 personnes nous rejoignent au Bataillon et cet événement va nous permettre de nous faire connaître. Les postulants sont des personnes qui partagent les valeurs de la défense. C’est une journée qui permettra à chaque visiteur de se rendre compte s’il est en phase avec les valeurs de la défense. De plus, cette fois, nous proposons des places de techniciens et de logisticiens", annonce Alain Detalle, chargé de communication.

Ce Bataillon, qui existe depuis la création de la Belgique, fera peau neuve cette année pour l’occasion. "Nous allons présenter notre nouveau matériel. Nous avons déjà reçu nos nouveaux véhicules ainsi que de nouveaux armements par rapport à notre dernière édition, en 2019. Les missions et les exercices ont évolué également. Cette année, il y aura un stand de la Cité de l’espoir, que nous parrainons depuis 1961."

Les activités proposées ne manquent donc pas et l’équipe organisatrice a fait preuve de créativité. "Nous avons associé la police et les pompiers. Il y aura aussi un stand recrutement pour la police qui donnera toutes les informations nécessaires. Nous souhaitons qu’il s’agisse d’une journée d’exploration pour les Spadois."

Une journée gratuite

Cette journée d’information s’adresse à tous les âges. "Il y aura des stands autant pour les enfants que pour les adultes et le but consiste à faire découvrir notre bataillon au niveau régional voire provincial."

La découverte commencera à 10 heures et s’achèvera à 18 heures. L’entrée est gratuite et plusieurs stands de restauration seront accessibles. Toutes les informations se trouvent sur la page Facebook "12/13 Li – Light Infantry Battalion".