Des confitures artisanales à La table de marraine

"C’est ma grand-mère et marraine qui m’a transmis cette notion de la bonne nourriture et en même temps je suis moi-même marraine, souvent c’est la personne que l’on aime bien avoir à table. C’est ce côté convivial et bon vivant en toute simplicité que je souhaite amener", raconte Isabelle Schyns qui a commencé à commercialiser cette année ses confitures artisanales sous le nom de "À la table de marraine". Au départ, c’était une passion de les préparer avec sa maman, "mais on a fini par saturer… du coup, j’ai commencé à en donner à gauche à droite", puis à les commercialiser. Si elle revendique une cuisine à l’ancienne, elle expérimente des associations osées, "des goûts qui sortent de l’ordinaire et que l’on peut travailler en sucré salé par exemple sur des toasts de fromage, de foie gras."