Une Verviétoise élue Miss Liège 2023

C’est ce dimanche 18 septembre 2022 qu’avaient lieu les finales provinciales (pour la Wallonie et Bruxelles) du concours Miss Belgique 2023. Et trois jeunes candidates de la région verviétoise ont raflé les trois places du podium liégeois! Comme le compte Instagram «Miss Belgium» le dévoile, c’est Kessia-Simão Viera âgée de 21 ans et originaire de Verviers qui a remporté la couronne. Céline Deltour, footballeuse disonaise de 25 ans, est quant à elle 1re dauphine. Céline Peren (23 ans, Saint-Vith) termine à la 3e place. Elle repart également en tant que «Miss public» pour Liège.