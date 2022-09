Pepinster: fin de la distribution de dons pour les sinistrés

Après un an de distribution de dons variés au profit des sinistrés des inondations, le hall Jean Simon, situé dans la rue du même nom à Pepinster, a organisé une dernière distribution ce jeudi 15 septembre. La raison de cet arrêt est simple "L’espace va devoir être complètement vide pour cause de travaux. Pour réaménager les lieux, il faudra arracher le plancher et les lambris", informe Christophe Debaty, le coordinateur du Plan de cohésion sociale, qui poursuit: "Ce vendredi, il y a un groupe de bénévoles qui va terminer de vider les espaces et la structure."