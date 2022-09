Des classes baptisées aux noms de Verviétois célèbres à l’ASBL Sima

"Les gens croisent des statues en rue sans savoir à qui elles font référence, explique Necati Celik, le directeur. On s’est dit aussi que cela pourrait attiser la curiosité des élèves." Sept photos ont ainsi pris place à l’entrée de locaux. "Un QR code permet également d’avoir des informations sur ces personnages et leur époque."

Des personnalités de tous domaines et de toutes les époques

Jusqu’ici, les Verviétois retenus sont l’ancien bourgmestre Pierre David, le médecin et homme politique Grégoire-Joseph Chapuis, l’ouvrière militante Marie Mineur, le chanteur Pierre Rapsat, le musicien Henri Vieuxtemps, l’industrielle et épouse de Jean-François de Biolley Marie-Anne Simonis et l’illustrateur René Hausman. "On est parti de la place du Martyr et de la place Verte, indique-t-il. On a ensuite ajouté des musiciens et quelques femmes. Peut-être que d’autres noms les rejoindront bientôt. Il nous reste encore des classes sans nom."

Mis en place depuis peu, le projet plaît déjà. "Les groupes viennent de commencer leur formation mais on voit qu’il y a un petit mouvement qui se dessine autour de cela. Quand ils cliquent sur le lien, tous ne comprennent pas forcément tout ce qu’ils lisent mais la démarche est déjà là. Puis, cela nous permettra d’aborder certains sujets en cours, comme le passé textile de Verviers", estime Necati Celik.