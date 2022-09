Verviers: début pluvieux pour le Village provençal

Les artisans sont arrivés avec la banane et notamment cette Française, originaire de Nyons, qui tient un stand de bijoux: "Nous sommes toujours bien accueillis à Verviers. Les visiteurs nous connaissent, ils sont en confiance donc ils n’hésitent pas à venir nous trouver. Nous avons conscience qu’au fil des jours, il y aura de plus en plus de gens. En semaine, les Verviétois travaillent et le week-end, ils ont tendance à être plus nombreux." Le boulot ne manque pas pour celle qui tient son stand en compagnie de son mari, Nathan Walker. "Nous avons déjà des commandes pour jeudi et vendredi. Le seul bémol, c’est la météo de ce mercredi, peu à notre avantage."

Ouvert jusqu’à dimanche

Le Village provençal est ouvert depuis ce mercredi et s’achèvera ce dimanche 18 septembre. Les heures d’ouvertures sont comprises entre 10 et 19 heures.