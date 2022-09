Verviers: Au Fil du lien a retrouvé sa place, à Ensival

Depuis le 10 septembre dernier, l’équipe d’Au Fil du lien a effectué son retour à Ensival, Grand-Place, après un passage par Petit-Rechain, après que les flots ont ravagé son local en juillet 2021. "Nous avons recommencé à travailler à Petit-Rechain cinq jours après les inondations, le temps de se remettre de ce contrecoup", explique Nathalie Demaret, directrice de L’ASBL. Les inondations de juillet 2021 ont en effet perturbé la dynamique de l’équipe d’Au Fil du lien. "Nous avons eu plus de deux mètres d’eau dans notre local d’Ensival. Il a fallu arracher le plafonnage et la cuisine. Des fenêtres ont éclaté. Il y a eu de gros travaux qui ont été entamés (électricité, sanitaires, chauffage, luminaires)." À présent, tout semble revenir à la normale, enfin presque… "Au mois de juin, nous avons réintégré la partie accueil et info. La partie du fond (où on avait un coin pour les enfants de 0 à 3 ans) présente encore trop d’humidité et les murs sont encore trop abîmés", poursuit-elle.