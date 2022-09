Un nouvel espace pour la bibliothèque de Pepinster, sinistrée il y a un an

"Je suis émue et heureuse, confie Martine Meertens, la bibliothécaire. Cela dépasse mes espérances. Je n’aurais jamais imaginé qu’on rouvrirait déjà une mini-bibliothèque un an après les inondations." Au lendemain de celles-ci, il ne restait en effet plus grand-chose des lieux qu’occupait la bibliothèque au sein de l’administration communale, rue Neuve. "Tout a été perdu". À l’époque, 19000 livres y étaient proposés. Aujourd’hui, on retrouve entre 2000 et 3000 références. "Mais ce sont de beaux livres. Et on a pu conserver tous les rayons que l’on proposait jusqu’ici."

L’équipe a également pu compter sur de nombreux dons de livres, de bibliothèques voisines ou de maisons d’édition belges, et de mobilier. "On a notamment une société d’Anvers qui nous a apporté des étagères, des fauteuils et des bacs à albums", poursuit Martine Meertens. Des bacs ont également été offerts par la Province.

Un lieu central, pour les Pepins

Ce local provisoire a l’avantage de se trouver seulement à quelques pas de l’ancienne bibliothèque, au centre de Pepinster. "Il a été repeint par les ouvriers communaux et l’électricité a été refaite."Cette configuration permet notamment de reprendre les animations pour les classes, par petits groupes, et les cercles de lectures. "Tout a déjà redémarré", confirme la bibliothécaire. À terme, la bibliothèque intégrera le pôle administratif de l’espace Piqueray. Il faudra alors à nouveau tout déménager. "Et je connaîtrai ma 4einauguration", sourit Martine Meertens. Ouverte depuis le 29 août, cette nouvelle implantation plaît aux lecteurs. "Les retours sont positifs. À chaque fois que quelque chose rouvre à Pepinster, c’est un peu d’espoir qui renaît", résume-t-elle. Pour rappel, la bibliothèque est accessible le lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, de 13 à 17 heures.

La présentation d’un livre bientôt

Ce moment festif a aussi été rehaussé par la présence de Caroline Lamarche, autrice belge. Avec la photographe Françoise Deprez, elle a réalisé, durant les inondations, un livre de témoignages. « Il a été mis sous presse ce mercredi. Celui-ci sera présenté ici prochainement », annonce l’échevine Doris Quadflieg (groupe Pepin). La date doit encore être fixée.