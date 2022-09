Récolte des pommes : le pressoir de l’atelier Constant-Berger, à Herve, tourne à plein régime

Les particuliers au rendez-vous

Et malgré la sécheresse qui a fait souffrir les arbres, en particulier les plus jeunes qui n’ont pas encore de racines assez profondes, la demande pour le pressoir est bien présente. "On saura donner les conclusions de la saison seulement à la fin du mois d’octobre, mais pour le moment c’est pas mal. Cette semaine-ci s’annonce super positive, c’est la plus grosse de l’année. Maintenant, cela aurait pu être vraiment exceptionnel s’il avait plu durant les mois d’été", partage l’entrepreneur qui se réjouit du retour des averses pour les variétés qui vont arriver à maturité en septembre et octobre.

En moyenne, l’atelier Constant-Berger presse entre 15 et 30 tonnes de fruits (pommes, poires et coings) par semaine, ou entre 130 et 180 tonnes sur les 10 semaines que dure la saison. "Notre plus belle année cela reste 2020, car il y a eu un effet Covid. Les gens étaient chez eux, regardaient pousser leurs fruits et se disaient qu’ils allaient récolter leurs pommes et en faire quelque chose. Cet effet-là, on ne l’a plus évidemment puisqu’ils sont retournés dans leur train-train quotidien."

Collaboration avec une brasserie bruxelloise

Fin août a aussi concordé avec une sortie un peu particulière: celle d’une boisson hybride entre la bière et le cidre.

La Haute Voltige a été brassée à la nanobrasserie bruxelloise de l’Ermitage en collaboration avec les entrepreneurs herviens. "Ils ont fait fermenter leur bière avec notre cidre et ses levures (NDLR: pendant huit mois, dans un foudre maintenu à 10 degrés)", explique Léandre Berger. Le résultat? "Quelque chose de super sauvage, un peu typé gueuze qui garde le fruit de la pomme. C’est délicieux!"

D’ailleurs, une bonne partie des 1700 litres produits (en version nature, houblonnée à froid au Citra ou aux fleurs de sureau) a déjà été écoulée lors du BXLBeerFeest et lors du premier festival belge du cidre, bien nommé "Pom Pom Pom".