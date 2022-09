Quand Tony Strobl, de chez Disney, dessinait à Spa

Pour cette édition, Édouard de Ponthier, aidé par le dessinateur Oli, a choisi d’évoquer le passage d’Anthony (dit Tony) J. Strobl à Spa, en 1944, alors qu’il faisait partie de la Propaganda and Psychological Warfare (soit l’unité de propagande et de guerre psychologique, plus précisément la 3eMobil Radio Broadcasting Company). "Cette unité est une des premières à s’être installée à Spa en septembre 1944. Les talents de Tony y seront utilisés pour illustrer les publications réalisées par celle-ci", précise-t-il.

Né le 12 mai 1915 de parents d’origine austro-hongroise, Strobl acquiert une solide éducation dans l’art en étudiant au Cleveland School of art de 1933 à 1937. "Impressionné par Blanche Neige et les sept nains, il se fait embaucher par les Studios Disney en décembre 1938. Il débute alors sur la Symphonie Pastorale de Fantasia puis sur Pinocchio et Dumbo avant d’être mobilisé pour la Seconde Guerre mondiale."

Au sortir du conflit, il abandonne l’animation pour se concentrer sur les comics, dont ceux avec le fameux Donald Duck. Il connaîtra alors une carrière impressionnante. Pour s’immerger dans le monde de cet illustrateur, les visiteurs pourront admirer la reconstitution du bureau d’un dessinateur. "Avec des objets et du matériel d’époque, note Édouard de Ponthier. Quelques affiches, dessins, et tracts de propagande seront visibles lors de l’expo, dont un dessin original."

L'un des dessins de Tony Strobl, réalisé à Spa.

La capture rocambolesque d’un char

L’équipe a aussi décidé de revenir sur l’histoire étonnante du Tigre II 332 capturé à la Gleize (Stoumont). "Il sera ensuite étudié par l’armée américaine aux USA", explique Pascal Decerf, le président de l’ASBL. L’engin allemand a été trouvé par le sergent Glenn D. George. Celui-ci a envisagé de se rendre à Berlin avec le char, mais est tombé en panne d’essence à Coo. "Il fallait être un peu fou pour tenter ça.C’est typiquement le genre d’anecdotes qu’on aime mettre en avant." Le Tigre sera finalement rapatrié à Spa, puis Anvers avant de terminer aux États-Unis, à Fort Benning, dans l’État de Géorgie.

Enfin, des véhicules d’époque seront également visibles. « Avec cet événement, on vise surtout les jeunes, indique Pascal Decerf. Dans les jeux vidéo, qui traitent de plus en plus de la guerre, on peut recommencer la partie plusieurs fois. Dans la vraie vie, ce n’est pas possible. L’idée, c’est qu’ils se fassent une idée et surtout qu’ils développent leur esprit critique. » Un bar et une animation musicale seront aussi proposés. l’entrée, elle, est gratuite.