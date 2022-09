La Fermette, à Verviers, fête ses 40 ans : d’un projet précurseur à un pôle reconnu et innovant

Si, dans un premier temps, la Fermette accompagnait une dizaine de bénéficiaires, elle compte aujourd’hui 67 adultes atteints d’une déficience intellectuelle (trisomie 21 ou autre syndrome génétique assimilé). "Au départ, cela ressemblait plus à un camp de vacances. On était loin du soutien pédagogique qu’on propose aujourd’hui." Grâce à la vision et au travail de Richard Bonjean, qui fut directeur de 1982 à 2016, les membres de l’équipe sont devenus de vrais professionnels. "En 1983, Wolf Wolfensberger a développé le concept de valorisation des rôles sociaux par le travail, que l’on applique à la Fermette depuis. C’est en cela qu’elle a été innovante", explique le directeur des Services de l’Apem-T21, Xavier Rainotte.

Concrètement, cela signifie que les bénéficiaires participent quotidiennement à divers ateliers en fonction de leur projet de vie personnalisé. On y retrouve notamment la ferme pédagogique, le service traiteur, le magasin "Le relais de la Fermette"créé en 2004, l’atelier bois de chauffage, la conception de produits d’entretien bio ou encore le maintien des acquis. "La notoriété dont bénéficie la Fermette dépasse le cercle de l’arrondissement", assure Michel Docquier. L’évolution des connaissances mais aussi de l’accompagnement de la trisomie 21 contribuent à l’espérance de vie des personnes. "De 30 ans, elle est passée à 60 ans", note Xavier Rainotte, avec tous les petits soucis physiques que cela comporte. "Un nouveau pôle a été imaginé pour le bien-être de nos seniors."

Des craintes pour l’avenir

Depuis le départ, l’Apem-T21 ruse pour financer et maintenir ses activités, y compris au sein du service résidentiel de la Glanée. Subsidiée, elle doit tout de même faire face à d’importantes dépenses, notamment pour la rénovation de ces bâtiments. Après la toiture, l’ASBL s’apprête à devoir remplacer la chaudière de la Fermette. "On aimerait aussi pouvoir changer les châssis, poursuit le directeur. Notre avenir n’est pas de vivre et innover mais de survivre.Nos défis de demain sont d’ordre financier." La crise sanitaire leur a notamment coûté 250000 € et a eu raison de leur projet de nouvelle aile à la Glanée. "On compte sur l’appui de nos donateurs. Les subsides ne suffisent pas."

La ferme à laine opérationnelle

Après une phase de test, la Fermette lancera officiellement dès mars 2023 sa ferme à laine, abritant des moutons, des poules à soie, des alpagas et des moutons laineux. En collaboration avec le Centre touristique de la laine et de la mode, elle sera ouverte aux écoles maternelles et primaires ainsi qu’aux personnes du 3eâge. Un bel écho au passé verviétois.