Trois balades guidées à vélo sur Verviers

Un petit-déjeuner, composé de produits locaux, sera offert aux participants avant le départ. "On veut vraiment mettre l’accent sur la convivialité", notent les partenaires.

Des sorties de 6, 18 et 27 km

Le premier circuit, le plus court, s’étend sur 6 km, bitumés, et se concentre sur le centre-ville. Il sera guidé par Cédric Hendricks. "L’idée est de montrer ce qui est dynamique et attractif à Verviers", explique celui-ci. Les participants pourront notamment (re)passer devant les fresques et fontaines de la ville. "On s’arrêtera là où c’est opportun." Les acteurs gravitant autour de ces lieux, comme la Maison des jeunes des Récollets, seront également mis en avant. "Il y aura aussi une remise en contexte par rapport à l’Histoire."

Le deuxième parcours, de 18 km, avec 265 m de dénivelé positif et chemins goudronnés, se concentrera sur les Verviétois célèbres, au travers des panneaux reprenant les "illustres Verviétois", développé par Verviers Ambitions. Mené par Rémi Gueuning, du Gracq, il mènera les participants vers Heusy (place Henri Vieuxtemps, square René Hausman) mais aussi vers la rue Jules Cerexhe et ses machines industrielles.

Enfin, la troisième et dernière balade traversera l’ensemble des villages de la commune et sera commentée par l’échevin du Tourisme Jean-François Chefneux. Deux des trois arrêts sont déjà connus: un rue de la Cité, avec des jardins (privés) en escaliers et un au château de Petit-Rechain, où une visite extérieure sera réalisée par les propriétaires. Attention, ce tour, comprenant 488 m de dénivelé positif, est conseillé aux cyclistes aguerris.

À noter aussi qu’il est impératif de réserver: chaque balade est limitée à 25 participants.

Renseignements et inscriptions pour le 23 septembre à la maison du tourisme: 087 78 79 99 ou info@paysdevesdre.be