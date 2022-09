Treize nouvelles intronisées à la confrérie de la Poule Noire de Herve

L’occasion pour ces confréries de partager leur savoir-faire et de défendre leurs produits le temps d’un grand repas et en présence deux personnalités télé bien connues de l’émission "On n’est pas des pigeons", à savoir Annie Allard - elle-même intronisée par la confrérie de la Poule Noire de Herve en 2019 - et Carlo de Pascale, son fidèle complice à l’écran. Ce dernier est d’ailleurs devenu le coq de ces dames…

Treize nouvelles femmes intronisées

Durant cette soirée gourmande et festive, treize nouvelles femmes ont également été intronisées.

- Joëlle Biemar, qui dirige la ferme de Gerardsart spécialisée dans la fabrication et la vente de glace et dans l’élevage de poulets de qualité. Dans son établissement, on peut aussi faire un golf à la ferme et acheter des produits du terroir dans son magasin.

- Mary Brennenraedts, de la confrérie du Grand Apier de Tilves qui met à l’honneur le miel dont une excellente gaufre au miel.

- Christiane Compère, de la confrérie Li Pir’Rêye di Licint qui met en valeur la commune de Lincent avec ses traditions et ses produits dont une bière brune.

- Ariane Delys, de la confrérie des Chaussons et de la Moinette. Cette bière est un fleuron de la brasserie Dupont de Tourpes en Hainaut.

- Julie Dobbelstein, de la confrérie du Roux qui met en avant différents fromages au lait de brebis affinés à Ayeneux.

- Sylvie Doyen, de la confrérie des Filles de Berthe au long pied qui défend le folklore herstalien et est bien connue pour ses crêpes.

- Vinciane Gauthier, de la confrérie du Bon Métier des Brasseurs qui défend les petits brasseurs du Pays de Liège.

- Yvonne Giet, de la Seigneurie de la Vervi-Riz qui défend la célèbre tarte au riz de Verviers.

- Marie-Claire Masson, des Coyeus di Magneye qui promeut la pomme avec ses différents produits.

- Josée Paulus, de la confrérie du Péket d’Namur et de ses escargots qui a pour but la sauvegarde des traditions culturelles de la population namuroise.

- Sandy Roumans, de la confrérie du Herve qui met en avant le fromage de Herve déjà bien avant qu’il soit devenu une AOP.

- Patricia Strauven, de la confrérie des Djoyeûs Neurs Djâkes Dèl Légia. Bières, péket et pigeonneaux sont à la carte des produits de sa confrérie.

- Paola Toro, de la confraternité Saint-Nicolas de Liège avec son élixir, son pain d’épice et ses spéculoos.