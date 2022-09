L’Automne musical de Spa fête sa 36e édition

Du 1er octobre au 19 novembre, six concerts seront organisés au Petit-Théâtre Jacques Huisman et au Salon bleu (qui sont chacun situés au Centre culturel de Spa) mais aussi au château du Haut-Neubois, au Ceran, dans le cadre de l’Automne musical. Cette édition est particulière puisqu’elle est marquée par le choix d’artistes provenant presque tous de la Fédération Wallonie-Bruxelles. "Nous avons tenu compte des difficultés qu’ils ont traversées avec la crise du Covid. Beaucoup d’ensembles se sont vus freinés dans leurs engagements au niveau des concerts et des festivals donc, pour nous, c’était l’occasion de renouer avec eux et de leur offrir la possibilité de se montrer", souligne Véronique Wintgens, la directrice artistique de l’Automne musical. Seul le groupe Scaramuccia fait figure d’exception. Cet ensemble est dirigé par un violoniste espagnol et il est composé également d’élèves du conservatoire de La Haye. Il lancera les festivités le samedi 1er octobre à 20 heures, au Salon Bleu.